Il Corriere dello Sport in edicola stamani offre un focus piuttosto critico su Lucas Beltran e la sua situazione alla Fiorentina. Per il quotidiano l'argentino, costato 25 milioni di euro questa estate è un vero e proprio caso., soprattutto per la collocazione in campo. Con la maglia del River segnava con grande continuità, in viola ha fin qui messo a referto solamente due gol nella sfida d'andata contro il Cukaricki. Il problema sembra proprio la posizione che occupa in campo, in cui fatica a trovare spazio e spunti. Forse, si legge, andrebbe servito in maniera diversa.



NOVE FALSO - Le difficoltà contro il Milan l’altra sera, ma ancora di più contro la Juventus in precedenza, per fare due esempi significativi, sono a lì a dimostrare come Beltran centravanti sia penalizzante in questo momento per la Fiorentina, poi, è chiaro, sta a lui andare a cercare lo spazio dove c’è e dove sa di poter sfruttarlo: una partita di calcio non è una partita di scacchi con movimenti obbligati. Italiano dà posizione e compiti, ma la differenza la fa il calciatore in campo.