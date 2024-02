Fiorentina, Beltran eroe dei due ruoli. Solo Vlahovic e Lautaro meglio di lui da dicembre

Lucas Beltran è una delle poche notizie arrivate dal Carlo Castellani per la Fiorentina. L'argentino, che ha portato in vantaggio i suoi con una rasoiata in diagonale, si è preso anche i complimenti di Vincenzo Italiano nel post partita per la crescita messa in mostra nell'ultimo periodo. Il ragazzo sembra infatti un calciatore decisamente diverso rispetto ai primi mesi con la maglia della Fiorentina. E dopo un fisiologico periodo di adattamento Beltran si è preso la Fiorentina dando anche totale disponibilità a giocare in due diversi ruoli. Partito centravanti, il tecnico viola lo ha arretrato leggermente per evitargli le marcature dei centrali più strutturati fisicamente di lui. Con l'Empoli ha segnato da trequartista e, quando è uscito Belotti, ha chiuso la sua gara da centravanti.



NUMERI - I numeri di Beltran nell'ultimo periodo, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sono di assoluto rilievo. Il gol contro l'Empoli, il sesto nelle ultime nove giocate da titolare dall'ex River Plate, lo pongono sul podio dei bomber della Serie A nell'ultimo periodo. dall’inizio di dicembre solo Vlahovic con otto e Lautaro Martinez con sette hanno segnato di più.