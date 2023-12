Lucas Beltran, numero 9 della Fiorentina è intervenuto a DAZN al termine della sfida contro la Salernitana nella quale ha segnato la sua prima rete in campionato con la maglia viola: "Sono molto contento per la vittoria della squadra, il gol è solo la conseguenza del mio lavoro. Sono più contento per la squadra che per me".



Quanto era importante vincere oggi?

"Era molto importante vincere in campionato perché venivamo da quattro sconfitte, per la nostra gente che ci sostiene sempre".



La maglia numero 9 pesa?

"Mi trovo bene, la gente mi ha accolto molto bene. Sono molto tranquillo, anche se so che qui ci sono stati attaccanti che hanno fatto la storia. Mi concentro sul lavoro e su quello che devo dare in campo".