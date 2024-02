Fiorentina, Beltran ha il suo nuovo ruolo. Per Italiano è come Raspadori

C'è voluto un po' di tempo, ma finalmente Vincenzo Italiano potrebbe aver trovato il ruolo più congeniale alle caratteristiche di Lucas Beltran. Arrivato la scorsa estate a Firenze dal River Plate per una cifra complessiva di 25 milioni, l'argentino ha fatto fatica ad adattarsi nel corso dei primi mesi della sua avventura italiana. Complice anche un certo equivoco tattico relativo alla sua posizione in campo, il vichingo è parso fin da subito un giocatore ben diverso dal '9' puro che siamo abituati a vedere in Italia.



UN CICCIO BAIANO - Il tecnico Vincenzo Italiano aveva capito fin da subito che si trattasse di un calciatore diverso e lo paragonò a Ciccio Baiano lo scorso agosto. Ed è per questo che l'allenatore lo ha progressivamente arretrato nel corso dei mesi. Nella testa del tecnico Beltran è una specie di Raspadori. Un giocatore che può sì fare l’attaccante, ma più parte da lontano e meglio è. Così infatti può attaccare l’area e sfruttare la sua abilità negli ultimi 16 metri senza dover tener botta e palloni sporchi per far salire i compagni e, soprattutto, giocando più arretrato può far valere due grandi qualità: la visione di gioco che gli fa legare centrocampo e attacco con grande naturalezza, e la resistenza. Questo scrive stamani il Corriere Fiorentino.