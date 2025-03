Fiorentina, Beltran: "Ho detto no alla Roma e a Dybala: mi voleva Mourinho"

Getty Images

Seconda stagione alla Fiorentina per Lucas Beltran. L'attaccante argentino, dopo i dieci gol dell'anno scorso tra campionato e Conference, al momento è a quota quattro in Serie A, con sei assist complesivi. A Cronache di Spogliatoio ha raccontato come sta vivendo questa seconda stagione: "Se non lascio tutto dentro al campo in allenamento, vado a casa triste. È una sensazione negativa che mi porto dietro da sempre."

PALLADINO - "Quando ho avuto la mia occasione e ho trovato spazio e continuità, Palladino me lo ha detto: ‘E' perché ti alleni così’. Penso che abbia ragione. L'ho incontrato il primo giorno dopo le Olimpiadi. Mi ha detto chiaramente che mi vedeva trequartista. Faccio quello che serve alla squadra".

NO ALLA ROMA E A DYBALA - Beltran e Paulo Dybala si conocono fin da quando Lucas (classe 2001) era un bambino: "Abbiamo ospitato Dybala a casa perché giocava insieme a mio fratello. Quando ero nelle giovanili lui era in prima squadra al River Plate. Prima di venire alla Fiorentina mi ha detto che Mourinho mi voleva alla Roma. Mi aveva già chiamato il loro ds, ma avevo già parlato con la Fiorentina. Ormai avevo dato la mia parola ai viola, erano più convinti e si stavano mettendo d'accordo coni River. Preferivo una società che mi volesse davvero".

JULIAN ALVAREZ - "Ci conosciamo fin da piccoli. Fiorentina? Sì, è vero. Quando era al River Plate hanno fatto un’offerta per lui, probabilmente non è arrivata alle richieste giuste. Non so quanto sia stato vicino a passare alla Fiorentina, ma so che c’era una proposta concreta”

REAL MADRID - "Se ho rifiutato il Real Madrid? L'ho letto anche io, ma non è vero. Chi direbbe di no al Real?"