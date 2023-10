Dal ritiro dell'Argentina, il neo acquisto della Fiorentina, Lucas Beltran ha parlato, a ESPN argentina, del suo ritorno in nazionale e della difficoltà nell'adattarsi ai ritmi del calcio europeo.



SUL RITORNO IN NAZIONALE - "Sono molto felice di ritornare in nazionale, sto realizzando uno dei miei sogni. I compagni di squadra hanno facilitato l’adattamento perché sono grandi persone".



SULLA CONCORRENZA - "Quando hai Lautaro Martinez e Julian Alvarez davanti a te, ascolti e impari. Uno cerca di dare il massimo ed essere umile, mi è accaduto anche in altri club di avere compagni di livello. Messi? Lui è una grande persona, si vede. Sono contento, sono a disposizione dell’allenatore quando mi chiamerà in causa. Mi sto adattando piano piano agli allenamenti".



SUL CALCIO EUROPEO - "È un calcio diverso, più fisico e più forte. Mi sto adattando piano piano, sto collezionando minuti, sicuramente nei prossimi mesi si vedranno i progressi".