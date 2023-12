Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara, Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha parlato così: “Sensazione unica, una partita importante, non era semplice. Abbiamo tante cose da migliorare. Sono contentissimo per il secondo gol e per i tre punti. Io seconda punta? Mi piace, sono più in contatto con la palla. Gioco dove vuole l’allenatore. Oggi non era semplice, ma l’importante era farsi trovare pronti. Champions? Pensiamo gara dopo gara, abbiamo un gran gruppo e questo è il nostro obiettivo”.