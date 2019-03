Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato a Lazio Style Channel prima della sfida contro i capitolini: "Quella di stasera sarà una bella partita tra due squadre molto motivate. Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per raggiungere posizioni valide per la qualificazione in Europa, noi abbiamo preparato bene questa sfida e daremo il massimo per vincere. Dovremo correre a partire da questa gara per recuperare terreno sulle squadre che ci precedono in classifica".