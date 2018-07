Il giocatore della Fiorentina Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno da Tegelen, dove la Fiorentina si sta allenando in vista dell'esordio in campionato: "La preparazione sta procedendo nel migliore dei modi. Abbiamo vinto il quadrangolare e vincere aiuta a vincere. Puntiamo a lavorare sul gruppo, sull'unione e la solidità: è la nostra forza. C'è uno spirito positivo, è fondamentale in un gruppo calcistico. Gerson e Norgaard? Si sono messi a massima disposizione, si allenano forte e hanno capito di essere una squadra molto unita. Difficoltà nel creare occasioni? Un dato di fatto, due partite e zero reti. Le gambe sono ancora imballate, devo dire. Europa League? Sul campo l'aveva guadagnata il Milan, è giusto che la giochino loro. Tifo le italiane. Obiettivo di reti? Prima guardo la prestazione, poi i gol: sono una conseguenza. Prima di tutto metto al continuità che voglio aumentare quest'anno. Giovani? Sono rimasto colpito piacevolmente. Stanno lavorando molto. Devono continuare così, hanno grandi qualità".