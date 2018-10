Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato a Sky Sport: "C'è rammarico per le sconfitte subite finora in trasferta, ma l'obiettivo fissato a inizio stagione non cambia: vogliamo migliorare il piazzamento dello scorso campionato e quindi arrivare in Europa. Siamo una squadra giovane e sappiamo di dover migliorare sotto tutti i punti di vista a partire dal rendimento esterno così diverso da quello casalingo".