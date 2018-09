Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter: "Sto bene, sempre al 100%. Sappiamo che questo sia solo l'inizio della stagione: abbiamo di fronte una grande squadra, sarà una gara difficile. Cercheremo di far bene in modo da mantenere la nostra alta media-punti. In campo sappiamo quello che dobbiamo fare: lo prepariamo nei minimi dettagli in settimana. Se segno esulto? Non lo so, è una domanda che mi prende alla sprovvista. Ma io sarò sempre grato: se sono qui, è grazie a loro".