La Repubblica (Firenze) scrive che il mercato della Fiorentina manca ancora di un tassello importante in entrata: il quinto esterno richiesto da Italiano. Due i nomi che vengono tenuti vivi: Domenico Berardi, che piace tanto quanto costa (35-40 milioni) e Junior Messias. Per entrambi proseguono i contatti in attesa del momento giusto per l'affondo decisivo.