La Nazione (Firenze) scrive che la richiesta del Sassuolo per Berardi non è cambiata: 40 milioni. Tuttavia, la Fiorentina ha incassato l'importante disponibilità del giocatore al trasferimento e preso atto della possibilità di inserire Riccardo Sottil nella trattativa. Sottil piace a Dionisi, il tecnico neroverde, ma Italiano vuole cinque ali, dunque in caso di scambio con conguaglio servirebbe un acquisto ulteriore: Plata dello Sporting Lisbona rimane più facile di Orsolini, che si complica col tempo.