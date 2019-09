l grande ex viola Daniel Bertoni si immagina così la partita di sabato al Franchi: “La Juventus è la Juve, una delle società migliori del mondo e ha Cristiano Ronaldo. La Fiorentina sta cambiando volto, è arrivato un uomo di esperienza come Ribery, speriamo che possa vincere dopo tanto tempo e cominciare il suo campionato” l’auspicio dell’argentino ai microfoni di Radio Sportiva. Poi un retroscena riferito a qualche anno fa: “Avevo proposto Lautaro Martinez alla Fiorentina quando ancora in pochi lo conoscevano. Poi Milito lo ha consigliato a Zanetti e da lì è arrivato all’Inter”