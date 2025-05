Fiorentina-Betis: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Una partita in cui ci si gioca la stagione. Giovedì 8 maggio alle 21:00 la Fiorentina accoglie il Betis Siviglia al Franchi nel ritorno delle semifinali di Conference League. SI riparte dal 2 a 1 in favore degli spagnoli ma i viola hanno tutta l'intenzione di ribaltare il risultato per approdare a quella che sarebbe la terza finale europea consecutiva. Dalla sua, la viola avrà un Franchi gremito pronto ad accendersi.Partita: Fiorentina-BetisData: giovedì 8 maggio 2025Orario: 21:00Canale tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e TV8

Streaming: SkyGo, NOWDe Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.: Vieites; Ruibral, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.- Palladino deve ancora fare a meno di Cataldi infortunato ma recupera Dodò in extremis dopo l'operazione per l'appendicite. Il tecnico viola punterà sui titolarissimi con l'ovvia assenza di Marì che è fuori lista. Adli favorito su Richardson per prendere il posto in regia.

Fiorentina-Betis sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitare. Ma il match sarà visibile anche in chiaro su Tv8- La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.