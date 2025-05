Fiorentina-Betis, le pagelle di CM: Gosens formidabile, Ranieri macchia una gara top, Gudmundsson lento

Getty Images

: almeno quattro parate decisive. Due, pazzesche, in chiusura dei tempi regolamentari. Se la Fiorentina se l'è giocata fino al 120' è per merito di questo fenomeno.schierato a uomo su Isco, che poi si sposta sull'altro lato nella ripresa. Il Betis dalla sua parte si vede poco. Nel primo supplementare non trasmette grande sicurezza.Dal 106'gara da marcatore anni '70. Non chiude un passaggio, ma in copertura non sbaglia nulla. Mastino: rende la vita un inferno ad Antony per 90' ed oltre. Ma gli lascia clamorosamente la strada spianata in occasione del 2 a 2. Errore che macchia una prestazione eroica.

è evidente che non sia ancora in condizione dopo l'operazione. La sua spinta manca, ma tutto sommato porta a casa la pagnotta.Dal 106'15 minuti in cui non ne azzecca una.meno straripante rispetto agli standard dell'ultimo mese. E comunque porta a casa un assist. Prezioso.riscatta parzialmente un bruttissimo primo tempo pennellando alla perfezione per la testa di Gosens. Resta negli spogliatoi all'intervallo.Dal 46'impatta piuttosto bene col match rendendosi utile anche in interdizione, cala nei supplementari.

non commette errori evidenti, ma fa mancare il suo estro e la sua verticalità. Stasera serviva molto di piùDall'88': prestazione estremamente fumosa in cui non riesce ad aggiungere l'ordine che sarebbe servito alla mediana.nelle grandi serate servono i grandi giocatori. Indossa il jetpack due volte e vola in cielo riportandola in parità. Ma in generale è in una condizione psicologica e fisica clamorosa. Partita monumentale.Dal 95'fuori posizione sul pareggio di Ezzalzouli. Ingresso impalpabile.: agisce quasi da mediano aggiunto ma gli mancano ritmo e passo. Tende, purtroppo spesso, a rallentare l'azione.

Dal 95': dovrebbe bruciare gli avversari, e invece sembra il più stanco in campo. Maluccio.: è una forza della natura. Quando punta l'area palla al piede è inarrestabile. Il problema è che non viene adeguatamente servito e di palloni giocabili ne arrivano pochi. Non per colpa sua.: la ribalta e pareggia l'andata con una prova di grande carattere e dopo essere andato anche sotto nel punteggio. Però i cambi non convincono e, anzi, nei tempi supplementari la squadra rischia addirittura l'imbarcata. Esce, tutto considerato, meritatamente.

Vieites 6; Rodriguez 5,5, Natan 5,5, Bartra 6 (58' Mendy 6), Sabaly 6 (87' Bellerin 6, 113' Garcia SV); Lo Celso 5,5 (58' Ezzalzouli 7,5), Isco 6, Cardoso 6,5; Fornals 5,5 (91' Ruibal 6), Bakambu 5,5 (91' Altimira 6), Antony 8.All. Pellegrini 7