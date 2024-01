Fiorentina: Biraghi ammonito, sarà squalificato contro l'Inter

Cristiano Biraghi non potrà giocare contro l'Inter domenica 28 gennaio in Serie A. Il terzino sinistro della Fiorentina era diffidato ed è stato ammonito nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli a Riyad in Arabia Saudita. Il regolamento prevede che non salterà l'eventuale finale lunedì contro la vincente di Inter-Lazio (in campo venerdì sera), ma la prossima partita di campionato, appunto quella contro i nerazzurri.