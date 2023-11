Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport dopo il successo in Conference League contro il Cukaricki.



Come mai avete dei momenti di difficoltà durante la partita, soprattutto contro squadre chiuse?

"Come con la Juve, avendo sempre il pallino del gioco può succedere che concediamo qualche ripartenza. Però la strada è questa, siamo una delle squadre che concedono meno opportunità, ci sono gli avversari e a volte ci sta concedere. E' il nostro modo di giocare e dobbiamo andare avanti così, perché ci ha portato benefici".