«Alla fine Biraghi andrà via», scrive La Repubblica in merito al futuro del terzino sinistro della Fiorentina. Il classe ’92 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, e proprio i nerazzurri sono interessati al suo acquisto. Stessi colori, quelli dell’Atalanta, altra società che segue con interesse la situazione. Per questo, la Viola è alla ricerca di un nuovo laterale sinistro