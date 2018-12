Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato in zona mista la sconfitta contro il Parma: " Oggi ci abbiamo provato in tutti i modi, loro con un tiro hanno vinto la partita. Dobbiamo essere più cinici sotto porta, ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare tranne riuscire a segnare. Le occasioni in zona gol? Abbiamo fatto tanti tiri da lontano, ci lasciavano solo quello visto che entravano tutti in area di rigore. Siamo però stati poco concreti in area. Il bilancio del girone d’andata? Pensiamo a Genova poi faremo le nostre valutazioni. L’arbitraggio? Non sono abituato a parlare degli arbitri, pensiamo a noi".