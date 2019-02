Il terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l'Inter: "Sappiamo che sia difficile, perché loro sono una delle squadre più grandi d'Italia. Però possiamo fare bene: loro arrivano da un buon momento, ma anche noi. Ci siamo preparati per questa gara, perché al di là della Coppa Italia abbiamo un campionato da portare avanti. Rispetto all'anno scorso siamo maturati sotto diversi punti di vista, come nella gestione delle partite. E poi abbiamo tanta velocità in attacco. L'Inter gioca senza Icardi? Sono forti ugualmente".