Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, parla a Radio Toscana, dicendo la sua sul passato in nerazzurro e sul rapporto col club viola: “Per me Firenze è importante e sono disposto a rimanere per anni. L’unica squadra per cui sarei andato via, lo avevo detto anche l’anno scorso, era l’Inter. Per il resto sono contento di essere qui: possiamo far bene, stiamo costruendo qualcosa di importante e spero di dare il mio contributo per portare la Fiorentina dove merita di stare”.