Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata in casa della Lazio:



"Siamo stati 40 minuti nella loro metà campo, abbiamo fatto una buona gara e andiamo via soddisfatti. Gonzalez? Nico è importantissimo, ci è mancato tanto per un problema che lo perseguitava e siamo contenti che abbia recuperato il sorriso. Siamo ancora in corsa su tre fronti, andiamo avanti giorno per giorno e rimaniamo sereni. Se le prestazioni sono queste, i risultati arrivano per forza"