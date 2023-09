Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto a margine della consegna del Premio Nereo Rocco. Queste sono le sue parole: "La fascia viola è diversa dalle altre, io l'ho ereditata da una persona fantastica che non c'è più. Punizioni? Cerco di migliorare. Ho cercato di apprendere dai migliori come Thiago Motta."



I GOL PRESI - Qualcosa abbiamo sbagliato. Dobbiamo subirne di meno. Le critiche? Quando non ne sentirò più me ne andrò: significa che il mio tempo a Firenze è finito (ride, ndr). Faccio il mio lavoro e ci metto sempre la faccia. Se faccio 40 partite all'anno significa che qualcosa in me gli allenatori ce la vedono. Parisi? Le grandi squadre hanno un doppio titolare per ruolo, il dualismo ci fa bene.