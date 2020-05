Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino, si parla di Bartoliej Dragowski e del suo futuro. Il polacco si è preso la Fiorentina: è riuscito a spazzare via i dubbi iniziali e lo scetticismo a suon di parate convincenti. I sei mesi in prestito ad Empoli dello scorso campionato sono stati la palestra migliore per l’autostima e sono serviti da trampolino di lancio. Adesso non ci sono più dubbi: il portiere della Fiorentina, per il presente e per il futuro, è lui. E se l’estate scorsa aveva estimatori in Premier League, adesso lo cerca il Milan per sostituire Donnarumma. Ma la Fiorentina non ne vuole nemmeno sapere. Da qualche mese gli ha prolungato il contratto, in società hanno preferito puntare su di lui piuttosto che realizzare una ricca plusvalenza e guardarsi intorno.