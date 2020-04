Kevin Prince Boateng ha parlato a Sport Week della sua esperienza in viola:



“Firenze? Non è detto che sia finita, ho la città nel cuore, tutti mi hanno trattato bene e mi sentivo a casa. Voglio che i tifosi mi ricordino, quando smetterò, come un giocatore cool, figo, nel modo di vestire e di giocare, ma non è ancora l’ora dei rimpianti”