Non c'è un bel clima, a Firenze, dopo l'eliminazione della Fiorentina dalla Conference League. I viola è uscita in semifinale dopo la doppia sfida contro il Betis Siviglia - che in finale affronterà il Chelsea - dopo il ko europeo è arrivata anche la sconfitta in campionato contro il Venezia che ha allontanato la squadra di Palladino dall'accesso a una competizione europea per la prossima stagione. Per strappare il pass deve vincere sia contro il Bologna che nell'ultima giornata di campionato nella quale sfideranno l'Udinese, sperando anche in una serie di incroci favorevoli.

- I tifosi non hanno preso bene il recente rendimento negativo della squadra, e in particolare hanno puntato il dito contro l'allenatore Raffaele Palladino: all'annuncio delle formazioni da parte dello speakerSegno che qualcosa tra l'allenatore e la tifoseria viola si è rotto, e non è detto che alla fine della stagione l'ex tecnico del Monza resti sulla stessa panchina.

- Al momento non ci sono dei candidati per la prossima stagione perché ancora non si è entrati neanche nell'ottica di una separazione con Palladino, a oggi si tratta di voci ma a fine campionato potrebbe trattarsi di qualcosa di concreto. In caso di addio,che, secondo quanto raccontato da chi è vicino all'allenatore, avrebbe da sempre il sogno di sedersi su quella panchina.