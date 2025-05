Fiorentina-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Per la Fiorentina è l'ultima chiamata, per il Bologna il ritorno in campo dopo lo straordinario trionfo in Coppa Italia. Il derby dell'Appennino chiude la 37esima domenica di campionato con fischio d'inizio fissato per le 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. Da un lato ci saranno i viola, chiamati a reagire dopo la batosta di Venezia. Dall'altro i rossoblù dell'ex Italiano che, nonsotante la vittoria della Coppa Italia, vorranno provare fino a l'ultimo a centrare il posto Champions.Partita: Fiorentina-Bologna

Data: domenica 18 maggio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZN, Sky Sport 252Streaming: DAZN, SkyGo, Now(3-4-2-1):De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Richardson, Ndour; Colpani All. Palladino.(4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro. All. Italiano

Emergenza assoluta per Palladino in attacco che deve rinunciare contemporaneamente a Zaniolo, Beltran e, probabilmente, anche a Kean e Gudmundsson. Si scalda Colpani davanti. Italiano, dopo la sbornia della Coppa Italia, potrebbe optare per qualche rotazione. Dallinga insidia Castro davanti. Calabria leggermente avvantaggiato su De Silvestri.Fiorentina-Bologna sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. Il match sarà visibile in co-esclusiva anche su Sky al canale 252 sottoscrivendo un abbonamento valido.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Il derby dell'Appennino sarà visibile anche su SkyGo e NowLa telecronaca della sfida è affidata a Luca Farina con commento tecnico di Marco Parolo su Dazn. Riccardo Gentile e Massimo Gobbi formeranno la coppia che commenterà su Sky.