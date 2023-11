Di seguito tutti i casi di moviola della gara tra Fiorentina e Bologna.



60' - Contatto in area tra Arthur e Saelemaekers: maresca richiamato dal Var, ma non assegna il penalty.

47' Ikone, tenuto per la maglia da Kristiansen, cade a terra. Maresca fischia il rigore per la Fiorentina.

45'+4 - Gol annullato a Orsolini per fuorigioco

30' - Tocco di mano di Parisi in area, dopo il check maresca assegna il rigore



FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00



MARESCA

COLAROSSI – DI GIACINTO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: LONGO S.