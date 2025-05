Getty Images

Fiorentina-Bologna, la moviola LIVE: proteste viola per un contatto Fagioli-Lucumì in area rossoblù

adesso



Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Fiorentina-Bologna, match valido per la 37esima giornata di Serie A.



FIORENTINA-BOLOGNA h. 20.45



Arbitro: Zufferli

Assistenti: Giallatini - Baccini

Quarto ufficiale: Di Marco

Var: Gariglio

Avar: Sozza



41' - Proteste della Fiorentina per un contatto in area tra Fagioli e Lucumì: secondo i giocatori viola il difensore avversario entrando in scivolata tocca i piedi dell'ex Juventus. L'arbitro ha giudicato l'intervento non falloso e ha lasciato proseguire.