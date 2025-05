Fiorentina-Bologna, le pagelle di CM: Kean imprescindibile, Orsolini totale, Calabria e Casale ballano

Getty Images

può poco sulle reti ospiti. Per il resto non deve compiere grossi interventi. La rete di Kean nasce da un suo rinvio.: protagonista con un gran salvataggio su Castro in avvio. Una quarantina di minuti di buon livello, poi s'infortuna.Dal 39: non bene sulla corsia. Ndoye lo fa nero.il più positivo a livello prettamente difensivo. Contiene bene le folate felsinee con ordine.resta a guardare inspiegabilmente Dallinga in occasione del pareggio. Errore che pesa, ma mette lo zampino nella prima rete viola.

: fortunato sulla deviazione, ma il suo gol è un manifesto di potenza e rapidità. E il secondo è altrettanto merito suo. Ispiratissimo, ma è lui a perdersi Orsolini sul definitivo pareggio.partita onesta in cui rischia poco e in cui non deve forzare.: una serata nell'ombra. Ma s'inventa un assist al volo per la cavalcata di Kean che poi regala i tre punti.: si francobolla a Fabbian, perdendo un po' del potenziale offensivo di cui dispone. Ma è bravissimo a farsi trovar pronto bucando Skorupski dopo la frittata

: gira ancora in seconda marcia, ma appare più centrato sul match rispetto alle recenti uscite. Non è banale.Dal 90'+1: encomiabile la disponibilità di scendere in campo anche alto nel tridente. Ma in quella posizione non riesce a liberare la sua gamba. E si vede poco.: non è raro vederlo portare a spasso l'intera difesa del Bologna che deve sempre ricorrere agli straordinari per limitarlo. Trova un gol dei suoi, che sarebbe il numero 27 in stagione. Stavolta in un momento delicatissimo a livello personale. Imprescindibile.: stupisce tutti riproponendo la linea a 4 in una serata in cui viene pesantemente contestato da tutto il Franchi. La Fiorentina in realtà gioca una bellissima partita, fatta di spregiudicatezza e cinismo, oltre che di grande carattere. Il problema è che gli potrebbe non bastare per l'Europa nonostante i tre punti.

può nulla sul gol di Parisi. Quello di Richardson, invece, è quasi totalmente un pasticcio suo. E non basta un miracolo su Kean per evitare la sconfitta.: se Parisi si regala una seratona è anche a causa di una prestazione estremamente sottotono dell'ex Milan. Spesso in ritardo, mai sull'uomo e ha colpe sulla seconda rete viola.: troppo leggero sulla percussione di Parisi che porta in vantaggio i padroni di casa. Balla per tutta la sera.concorso di colpa sulla prima rete viola. Con Kean soffrono tutti, lui non fa eccezione.

rovina una prova ordinata con una reazione folle che gli costa il rosso.leggermente fuori fase rispetto ai tempi del match.Dall'80: è il più in palla e il più verticale della mediana rossoblù, ma ha responsabilità sulla seconda rete gigliata.polveri bagnate anche per colpa di una mediana viola che gli tiene costantemente un uomo addosso.Dal 56': aggiunge dinamismo all'attacco bolognese. E si sente.gara generosa, in cui risulta utile anche quando il Bologna prova a ripartire. Perde un po' di impeto nella ripresa e viene sostituito.

Dal 56': un gol e un assist in una manciata di minuti. Serve altro? No, giocatore totale.è una forza della natura e quando parte col pallone tra i piedi è quasi inarrestabile da quella parte. E infatti il definitivo pareggio nasce da una delle sue giocate.volitivo e grintoso. Ma un paio di palloni buoni in area gli capitano e non è in grado di sfruttarli a dovere. L'euforia del trionfo in Coppa non è ancora smaltita.Dal 46'entra e segna un gran gol. Molto più di quanto non fosse riuscito a fare il suo collega.

: già che sia arrivato a giocarsela alla pari fino all'ultimo secondo dopo la sbornia della vittoria in Coppa Italia è un risultato straordinario. Il Bologna è una macchina ben riconoscibile indipendentemente dalle circostanze. E pazienza se stasera i suoi ballano per tutto il tempo.