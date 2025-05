Fiorentina-Bologna LIVE dalle 20.45

Getty Images

Fiorentina-Bologna, 37a giornata di Serie A



Tra le gare in programma stasera alle 20.45 c’è Fiorentina-Bologna, una sfida con vista sull’Europa tra due squadre che stanno vivendo momenti differenti: i viola cercano il riscatto dopo l’eliminazione dalla Conference League in semifinale e la sconfitta col Venezia nell’ultimo turno di campionato; la squadra di Italiano arriva dalla vittoria in Coppa Italia grazie al successo in finale contro il Milan.



Gol e azioni salienti





IL TABELLINO

Fiorentina-Bologna 0-0



MARCATORI: -



FIORENTINA: in arrivo



BOLOGNA: in arrivo



ARBITRO: Zufferli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina-Bologna in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Fiorentina-Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: -: -