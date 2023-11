Fiorentina e Bologna si affrontano nella 12ª giornata di Serie A. La Viola arriva dal prezioso successo contro il Cukaricki in Conference League, ma in campionato deve rialzarsi dopo i tre ko di fila con Empoli, Lazio e Juventus senza gol realizzati. Non vogliono fermarsi invece i rossoblù, che dopo la sconfitta contro il Milan alla prima giornata non hanno più perso in A.



Italiano deve gestire le forze dopo la notte europea e valuta qualche cambio, con Barak che può far rifiatare Bonaventura. Thiago Motta è orientato a confermare l'undici tipo, con Saelemaekers nel tridente alle spalle di Zirkzee.



FIORENTINA-BOLOGNA (domenica 12 novembre ore 15, diretta streaming su Dazn)



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.