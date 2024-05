Fiorentina, Bonaventura ancora in dubbio. Italiano lo rischia lo stesso col Brugge?

12 minuti fa



La Fiorentina, dopo la sconfitta di Verona, è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare l'importantissima sfida di mercoledì contro il Club Brugge. C'è ancora una situazione in particolare da definire per i ragazzi di Vincenzo Italiano: quella relativa a Jack Bonaventura.



IN BILICO - L'ex Milan è infatti uscito malconcio dalla partita del Bentegodi e quest'oggi ha svolto solo parzialmente la sessione d'allenamento al Viola Park in gruppo. Per il resto, il ragazzo ha svolto lavoro personalizzato. Italiano lo valuterà definitivamente nella rifinitura di domani e sceglierà se è o meno il caso di buttarlo in campo dal 1'. La sensazione, comunque, è che il tecnico voglia chiedere al suo fantasista di stringere i denti per quella che in questo momento è la partita più importante dell'anno. Per il resto, tutti a disposizione per la Fiorentina che si avvicina alla sfida a ranghi quasi completi.