Dopo l’annuncio dei giorni scorsi dello stesso Bonaventura, questo pomeriggio il centrocampista della Fiorentina dovrebbe mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale con il club gigliato: entrambe le parti comunicheranno di aver raggiunto un accordo per prolungare la conclusione del contratto che li lega dal giugno 2023 al giugno 2024. Se qualche mese fa sembrava difficile la volontà del giocatore, espressa nelle ultime settimane a più riprese, è stata la carta vincente.



L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha cercato di fare luce su quelle che potrebbero essere le cifre dell’accordo. Nonostante le ormai 33 primavere Giacomo Bonaventura è a tutti gli effetti uno dei cardini della squadra di Vincenzo Italiano, sia in campo che fuori, e per questo la dirigenza ha scelto di continuare il rapporto. L’ex Milan d’ora in poi percepirà uno stipendi di circa 1.5 milioni di euro, con annessi bonus per una cifra attorno ai 400mila euro.Fiorentina-Bonaventura, il matrimonio continua.