Fiorentina-Bonaventura, aria di rinnovo: le ultime

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta intavolando le trattative per il rinnovo di Giacomo Bonaventura. I viola, infatti, vogliono prolungare l'attuale accordo (in scadenza a giugno) di almeno un'altra stagione, spostando il termine del contratto al 2025, con opzione per l'anno successivo. La volontà di entrambe le parti è di proseguire il rapporto.