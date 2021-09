Ai microfoni di Sky, il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha analizzato la gara contro l'Atalanta: “Sono cambiate un po’ di cose, il mister ha un’idea di gioco precisa e stiamo lavorando per trovare le prestazioni di alto livello. Oggi sarà difficile ma proveremo a fare il massimo. L’Atalanta così in alto me la aspettavo, perchè ho visto come lavorano. Forse non così ma è una grande società, i risultati sono una dimostrazione”.