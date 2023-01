Al termine della gara vinta sul Sassuolo, Jack Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato anche della sua situazione contrattuale a Dazn:



"Abbiamo giocato colpo su colpo, siamo stati bravi a fare il secondo gol e la vittoria ci darà fiducia. Speriamo che Nico stia bene e ci dia una mano, sappiamo che ha qualità e per noi è importante. Chi lo ha sostituito ha fatto sempre bene, speriamo possa trovare minutaggio e gol. Mercoledì e giovedì guardare le altre partite non ci piace, dobbiamo provare ad andare in Europa. Sappiamo che ora servirà un filotto di vittorie, bisogna alzare il livello e fare grandi prestazioni. Per il rinnovo siamo vicini, sono contento così come lo è la società, ci siamo quasi"