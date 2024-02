Fiorentina-Bonaventura, è grana rinnovo: lo stato d'animo del giocatore e la verità sulla Juve

Filippo Caroli

Non sono giorni facili in questo momento dalle parti di Bagno a Ripoli. Tutt'altro, sopra il Viola Park aleggiano nubi nere che certificano il peggior momento stagionale della Fiorentina. Quarta solitaria in classifica alle porte del 2024, oggi la viola si trova all'ottava casella in classifica, senza vittorie nel corso del nuovo anno, e soprattutto con l'insoddisfazione della piazza per un mercato invernale e delle prestazioni giudicati gravemente insufficienti dai tifosi. La sconfitta rocambolesca di Lecce non ha fatto altro che acuire le tante tensioni presenti fra spogliatoio ed ambiente. E purtroppo si sa, al peggio non c'è mai fine. In questo momento il club si trova a dover gestire una situazione di spogliatoio estremamente spinosa: quella relativa a Giacomo Bonaventura.



NERVOSISMO - Autentico trascinatore della prima parte di stagione, Bonaventura ha messo fin qui a segno sei reti e due assist. Ma sarebbe riduttivo limitarsi ai freddi numeri per descrivere le prestazioni, sempre di altissimo livello qualitativo, del 34enne di San Severino Marche. Un rendimento riconosciuto anche dal CT Spalletti che lo ha paragonato a Jude Bellingham. Eppure negli ultimi tempi l'ex Milan non è parso lo stesso visto nei mesi estivi. Qualche cartellino giallo di troppo, alcune giocate forzate in campo, la sensazione che non sia serenissimo. E probabilmente è proprio così, dato che il ragazzo e la Fiorentina devono ancora dirimere la grana relativa al suo rinnovo. Una situazione che pare averlo reso particolarmente nervoso.



STALLO ALLA MESSICANA - Bonaventura è legato alla Fiorentina da un contratto fino a fine stagione da circa un milione e mezzo più bonus. Un accordo che si può rinnovare in automatico (spostando la scadenza di 12 mesi) nel caso in cui Jack raggiunga un certo numero di presenze. Indipendentemente dalle clausole e forte dell'ottimo rendimento proposto fin qui, però, Bonaventura avrebbe gradito che l'accordo col club fosse rinnovato a prescindere, anche alle medesime condizioni. Di diverso avviso la Fiorentina che, come ha raccontato il Corriere Fiorentino negli scorsi giorni, rinnoverebbe sì il ragazzo, ma con uno stipendio più basso almeno per quello che riguarda la parte fissa. Una situazione che ha innervosito e un po' spazientito Bonaventura ed il suo entourage è che è culminata con le dichiarazioni di Enzo Raiola poco meno di un mese fa: "Ancora non ci ha chiamato nessuno, ma Bonaventura il rinnovo lo merita per numeri e qualità".



INSERIMENTO - In tutto questo, altre società hanno annusato il colpaccio. E la Juve del vecchio volpone Giuntoli ha tentato di sondare il terreno per capire se, effettivamente, Bonaventura avrebbe potuto sposare la causa bianconera già nella sessione di gennaio. Lui non ha chiuso a prescindere la porta dato che il club avrebbe potuto garantirgli un salto (forse l'ultimo della carriera) a livello di stipendio e di ambizioni sportive. In ogni caso, Jack non ha voluto forzare la mano per rispetto di una società e di un club che lo ha accolto e rilanciato dal lontano 2020. Oggi Bonevntura indossa ancora la maglia della Fiorentina ma sarà necessario sistemare al più presto anche la situazione relativa al suo contratto. E scacciare una volta per tutti nubi nere e nervosismo.