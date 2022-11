L’edizione odierna del Corriere Fiorentino ha voluto sottolineare uno degli spunti tattici della sfida di ieri sera tra Fiorentina e Salernitana, soprattutto per quanto riguarda la squadra gigliata: è ormai sotto gli occhi di tutti quanto Giacomo Bonaventura sia diventato imprescindibile. L'ex Milan si muove per tutto il campo, gioca anche sull'esterno, recuperando molti palloni. I suoi movimenti hanno permesso ai Viola di svariare, andando a trovare soluzioni in una difesa chiusa e compatta come quella della Salernitana. Ma qualcosa del genere a Firenze lo avevano già visto.



In molti, soprattutto per la sua importanza in fase finalizzativa, nelle ultime ore stanno paragonando Bonaventura a Lucas Torreira: gol come quello di ieri ricordano le reti messe a segno dall’uruguaiano nella passata stagione. Il fatto che Italiano, in un momento in cui gli attaccanti non segnano come ci si aspetterebbe, si affidi agli inserimenti da dietro dei centrocampisti evidenzia come il tecnico stia cercando nuove soluzioni: si è passati da un classico 4-3-3 al 4-2-3-1 delle ultime settimane, iniziando nel ruolo di trequarti prima con Barak e adesso con Bonaventura. Un nuovo assetto tattico che conferisce maggiore imprevedibilità alla squadra viola, e che soprattutto nasce per scardinare difese, come quella granata, che lasciano pochi spazi. Adesso Italiano potrebbe avere davvero un’arma in più.