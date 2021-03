Fiorentina subito a lavoro ieri dopo la sconfitta di Udine. Chi non è stato impiegato ha lavorato su schemi e soluzioni, gli altri hanno svolto il classico scarico post partita. Il Corriere dello Sport-Stadio annuncia che Bonaventura e Kouamé stanno accelerando per recuperare dai rispettivi infortuni e possono rientrare già a disposizione per la Roma (quasi impossibile) o per il Parma (decisamente più probabile)