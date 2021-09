Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa del Genoa: "Abbiamo fatto una buona gara, venire qua non è facile. Il Genoa si chiudeva bene e noi non riuscivamo a tirare, poi una volta sbloccata per noi è diventata un po' più facile. Ognuno qua si deve sentire responsabile, io sono tra i più grandi e cerco di dare una mano a tutti. Se pensiamo all'Europa? Ancora è presto. Lo scorso anno non siamo stati all'altezza, questo dobbiamo fare meglio affrontando una partita alla volta e giocando al massimo. Italiano? Fantastico".