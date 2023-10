Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, sta dimostrando di vivere in viola una seconda giovinezza per il livello delle sue prestazioni, di cui a DAZN parla così: "Il mio percorso calcistico è stato difficile perché ho avuto tanti allenatori e giocato in tanti ruoli. Questo però mi ha permesso di imparare tanto. Quello del centrocampista è un ruolo complicato e queste difficoltà ed esperienze a inizio carriera mi sono state utili".



Che ricordi ha della finale di Conference League?

"Abbiamo preparato la partita come sempre: abbiamo studiato bene gli avversari come fa sempre il mister. Sapevamo tutto del West Ham e quando abbiamo preso gol ero tranquillo e convinto che avremmo pareggiato. Poi il mio è stato un bellissimo gol, sotto la curva della Fiorentina ed in finale, sicuramente uno dei gol più emozionanti della mia vita. Purtroppo poi abbiamo commesso un errore e abbiamo perso. Il tempo era quasi scaduto e non siamo riusciti a recuperare. Finita la partita eravamo delusissimi, non parlava nessuno. Sentivamo che potevamo vincerla quella partita".



Cosa le chiede Italiano?

"Il mister mi chiede di non sbagliare mai. Devo essere un punto di riferimento per tutti i compagni. Sono il più vecchio quest'anno, quello con più esperienza e tutto quello che ho vissuto lo metto a servizio della squadra".