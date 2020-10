Giacomo Bonavnetura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola:

"Diventare padre? E’ stata un’emozione bellissima, un bel momento per me e la mia famiglia. Qui mi sono ambientato, la squadra mi piace. La Fiorentina mi è sempre piaciuta ed è bello essere qui: spero di fare una grande stagione. Udinese? E’ una squadra organizzata, sarà una gara difficile ma in Serie A servono sempre prestazioni per vincere. Dobbiamo lavorare bene e prepararci, non siamo contenti del pareggio con lo Spezia. La cosa che più dispiace è non giocare col pubblico, aver lo stadio con noi in casa sarebbe un vantaggio. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità".