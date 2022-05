Giacomo Bonaventura, a segno stasera nella gara tra Fiorentina e Roma, ha parlato a Dazn:



“È stata una grande partita, una bella serata. Ho ritrovato la condizione, aveva saltato qualche partita per un problema al ginocchio e sono contento perché possiamo ancora lottare per l’Europa”.



MILAN - “Se è lì è perché ha meritato. Ci saranno due partite con pressione, gli auguro il meglio”.



ITALIANO - “Quest’anno è cambiato il modo in cui andiamo a pressare, cerchiamo di tenere più la palla e si riesce a fare qualche giocata in più, tocchiamo più palla e veniamo più valorizzati. Il più grosso cambiamento è questo. Ci è voluto tempo ma la squadra ha recepito quello che vuole lui e lo fa con grande convinzione”.