Sembrava potesse rientrare in tempi brevi, invece potrebbe volerci un po' di più prima di rivedere Jack Bonaventura in campo. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, il giocatore ha ancora un forte dolore al tallone figlio di una botta presa all'Olimpico con la Roma. Proprio per questo motivo, l'ex Atalanta darà probabilmente forfait nella sfida di domani che i viola giocheranno contro il Monza.