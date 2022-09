Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 3-0 contro l'Istanbul Basaksehir: "Abbiamo sbagliato delle giocate che ci sono costate care, due gol li abbiamo regalati noi. In questo momento abbiamo un po' di problemi, ci manca intensità e abbiamo qualche infortunato di troppo: non riusciamo a esprimerci come l'anno scorso. Nel weekend ci aspetta una partita importante e poi c'è la sosta che potrebbe aiutarci. Solo lavorando possiamo ritrovare la qualità: dovremo sfruttare bene le due settimane di pausa".