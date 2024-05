Fiorentina, Bonaventura: "Vincere qui più bello che altrove. Niente azzurro? La vita del calciatore è così"

Getty

Alla vigilia della finale di Conference League fra Fiorentina e Olympiacos,è intervenuto in conferenza stampa parlando così: “Spero di far gol, visto che ancora non l’ho fatto in Conference. Ma dobbiamo mettere tutti da parte gli obiettivi strettamente personali. Trofeo? Qui a Firenze sarebbe ancor più bello perché è più difficile. Sentiamo la fame dei tifosi. Vogliamo vincere e tornare a gioire. Qui c’è una passione davvero importante, e già lo avevo percepito da avversario.”“Sto bene, ho fatto parecchi minuti ultimamente. Ruolo? Ancora non so neppure chi scenderà in campo. Il mister la formazione ce la dice il giorno della partita. Domani capiremo tutto. Ma non penso che ci chiederà tante cose diverse rispetto a ciò che abbiamo fatto vedere”

Questa è la carriera del calciatore: gioie e dolori. Bisogna archiviare e pensare al prossimo impegno. Vogliamo far bene e questa volta non dobbiamo sbagliare dopo esserci andati solo vicini. Cercheremo di ridurre la percentuale d’errore”“Ho fin da subito sentito la voglia di fare della società. E negli anni sono arrivati tanti giocatori che hanno dato tanto. La squadra penso che sia matura. Nelle coppe abbiamo fatto un percorso buono perché abbiamo portato in campo la consapevolezza di essere forti. Questa è certamente la Fiorentina più completa da quando sono arrivato”