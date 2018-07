Al Viola Village di Moena le maglie più vendute sono quelle di Simeone, autore di otto gol in tre amichevoli. Secondo posto per Chiesa, terzo per Veretotut. Segue il capitano Pezzella. Il vero successo commerciale però sono stati i «panta neri» (50 euro il costo), la novità cromatica della stagione: scorte finite in pochi giorni, da Firenze è partito un altro camioncino per rifornire il Viola Villlage. Lo riporta La Nazione.