Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino:



RITORNO- "Quando ho saputo che non avrei rinnovato il contratto sono arrivate offerte anche pluriennali, ma il mio legame con questa città e questo club è speciale. Davanti alla Fiorentina non ho avuto dubbi. Non ha senso tornare sul passato. Fu un momento difficile, resta comunque un motivo in più per essere felice di questo ritorno".



COMMISSO- "Mi ha molto colpito. Ha grande passione e grande entusiasmo, ce lo dimostra ogni volta che viene al campo. Lui e la sua famiglia ci stanno vicino e il loro supporto, come quello del dg Barone, è costante".



RUOLO- "Con i cinque cambi tutti serviranno. Io non ho perso la voglia di giocarmi il posto, lo dimostrerò ogni giorno".



OBIETTIVI- "Ha potenzialità e margini di miglioramento. Rispetto a quando giocavo qui sono cambiati gli equilibri del campionato, a quei tempi siamo stati bravi ad approfittare di un calo delle big, oggi dobbiamo pensare solo a fare più punti possibile".